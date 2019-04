89-årige Lorenz markerer slaget om Kolding med parade og kranse

For 170 år siden i dag døde 38 danske og tyske soldater i den 1. Slesviske Krig. De blev alle begravet i Christiansfeld.

De fleste syd- og sønderjyder har i folkeskolen lært om Slaget ved Dybbøl i 1864, hvor knap 5.000 danske og tyske soldater døde. Slaget om Kolding 15 år tidligere er nok knap så kendt og en del af en anden krig med langt færre ofre.

Tirsdag blev 170 året for slaget om Kolding alligevel markeret med parade og kransenedlæggelse i Christiansfeld. Slesviske Fodregiment akkompagneret af Slesviske Musikkorps marcherede gennem byen mod mindesmærket på Gudsageren, hvor 14 danske soldater blev lagt i en fællesgrav sammen med 24 preussiske modstandere. Dagens fejring glæder den 89-årige Lorenz Asmussen, der i sin tid var med til at tage initiativet til en årlig markering, som kun er vokset med årene.

Der er blevet mere uro i verden med terrorisme og så videre. Derfor føler vi os mere knyttet til den egn og den historie, som vi er en del af. Lorenz Asmussen, 89 år

- Første gang, vi lagde krans her, var vi ikke flere end to mand. Vi ville markere det mere end, at der bare kom en kaptajn fra Haderslev med en krans, fortæller han.

Ifølge Lorenz Asmussen er der en god grund til, at interessen for historiske begivenheder i Syd- og Sønderjylland er steget.

- Der er blevet mere uro i verden med terrorisme og så videre. Derfor føler vi os mere knyttet til den egn og den historie, som vi er en del af her, siger han og tilføjer, at det efter hans mening er vigtigt at bringe historien videre.

- Det skal vi, så de næste generationer kan se, hvilken kamp, der har været ført, mener han.

I april for 170 år siden blev Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld omdannet til feltlazaret under den 1. Slesviske Krig. Byen var udnævnt til hovedkvarter for de preussiske styrker, og den 23. april blev de danske styrker trængt nordpå fra Kolding. De sårede soldater blev fragtet sydpå til lazarettet i Christiansfeld.

Slaget om Kolding fandt sted for 170 år siden, og det blev torsdag markeret i Christiansfeld. Foto: Ole Møller, TV SYD

