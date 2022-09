Scleroseramte Anne Marie fik vendt op og ned på sin hverdag - nu kæmper hun for at udbrede kendskabet til sygdommen

Anne Marie Lindquist er netop en af dem, hvor man ikke kan se, at hun er syg. Hun har ingen fysiske mén af sin sclerose, men oplever til gengæld en udmarvende træthed, koncentrationsbesvær og hukommelsestab.

- Inden jeg blev førtidspensionist, arbejdede jeg i bankverdenen. Efter jeg stoppede med at arbejde, har jeg siddet med en lille smule regnskab, fordi jeg rigtig godt kan lide det, men det er meget svært, for når symptomerne er værst, så kan jeg ikke engang lægge to og to sammen, fortæller Anne Marie Lindquist.