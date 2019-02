9.-klasseelev får stort tilbud fra USA - ekspert kalder det ’helt unikt’

Magnus Møller fra Vejle skaber stor opsigt blandt kendere af amerikansk fodbold. Han er blevet tilbudt et stipendium i en langt lavere alder end normalt.

Magnus Møller er på mange måder en helt almindelig 9.-klasseelev. Han går i skole og går meget op i sin sport, amerikansk fodbold.

Men der er sket noget helt ualmindeligt i hans liv.

Han er et kæmpe talent. Man kan sammenligne med Brian Laudrup. Claus Elming, NFL-ekspert

Han er blevet kontaktet af et amerikansk universitet, der har tilbudt ham at studere og træne hos dem.

-Det er helt vildt. Det føles som en 1-ud-af-en-milliard chance, siger Magnus Møller.

Magnus Møller til træning med Triangle Razorbacks i Vejle. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Ekspert: Han er et kæmpe talent

Det, Magnus er blevet tilbudt, er et såkaldt college scholarship. Det er et stipendium, hvor uddannelse og logi er betalt og hvor fokus er træning, træning og træning. Det er på college-niveau, der svarer til universitetet i Danmark.

Og det er helt unikt, forklarer Claus Elming, der er ekspert i amerikansk fodbold og ejer siden gulklud.dk.

Det er et helt andet mindset. Det er vanvittigt. Det er meget mere intenst. Magnus Møller, Vejle

- Det er helt, helt unikt, at Magnus har fået det her tilbud. For det er langt fra sådan, det normalt foregår. Normalt får de unge spillere først tilbuddet, når de går i gymnasiet, forklarer Claus Elming.

Han understreger, at det var et spørgsmål om tid før den 204 cm høje Vejle-dreng fik tilbud fra USA.

- Han er et kæmpe talent. Man kan sammenligne det med Brian Laudrup. Alle vidste, at en stjerne var på vej. Det var bare et spørgsmål om tid, før han skulle spille seniorfodbold.

Tilbuddet gælder om tre år

Magnus Møller er slet ikke begyndt på gymnasiet endnu. Så tilbuddet gælder først fra om tre år, når han er universitetsklar.

- Det er faktisk mere motiverende for mig. For nu har jeg noget at fokusere på. Men der er selvfølgelig lidt lang tid til, siger Magnus.

Spørgsmålet er ikke, om han skal på et amerikansk college. Spørgsmålet er hvilket college, der får ham. Claus Elming, NFL-ekspert.

Det amerikanske college, der er kommet med tilbuddet, hedder Towson University og ligger i staten Maryland. Universitetets amerikanske fodboldhold hedder Towson Tigers. Det er det hold, Magnus er blevet tilbudt at træne med og med tiden spille på.

- Det første år skal jeg kun træne. Jeg skal ikke spille kampe. For det er noget helt andet derover. Det er et helt andet mindset. Det er vanvittigt. Det er meget mere intenst. Der er ingen pauser i kampene. Barren er bare sat så meget højere på alle punkter, fortæller Magnus, der blandt andet ser mange kampvideoer fra USA.

Fra college til NFL

Magnus Møller spiller og træner i Triangle Razorbacks med hjemsted i Vejle. Han har dyrket amerikansk fodbold i fire år, og som mange andre unge med stor interesse i en sport er målet at spille professionelt i den bedste amerikanske liga, NFL - National Football League.

Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Det har kun to andre danskere opnået: Morten Andersen og Andreas Knappe. Knappe har også spillet i Triangle Razorbacks. Han spiller nu i Denver Broncos. Morten Andersen er pensioneret fra sporten.

Vejen til NFL kan netop gå via college i USA. For de bedste amerikanske klubber drafter (udtager) football-spillere fra colleges til deres hold.

- Det er et forsvindende lille nåleøje han skal igennem. Det her tilbud om scholarship er et enormt vigtigt og stort skridt på vejen. Men det er meget arbejde endnu. Konkurrencen om at spille i NFL er enorm hård, forklarer Claus Elming.

- Der skal nok komme flere og bedre tilbud

Indtil videre er der kun tale om et tilbud – ikke en aftale. For sådan en aftale vil Magnus Møller ikke sige ja til endnu. Og det er klogt, mener Claus Elming.

- Der er rift om Magnus og der er meget hype om. Spørgsmålet er ikke, om han skal på et amerikansk college. Spørgsmålet er hvilket college, der får ham, siger han og uddyber:

- Han skal slå koldt vand i blodet. Der vil være andre colleges, der er interesserede i ham. Han skal ikke tage det første og det bedste. Der skal nok komme flere tilbud. Sikkert også fra skoler med bedre football-hold og bedre trænere.

Triangle Razorbacks træner. Også NFL-spilleren Andreas Knappe har en fortid i den danske klub. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Det er også Magnus’ forventing.

- Der kan ske meget på tre år. Jeg ved, at de står ved deres tilbud. Så jeg er helt tryg. Men jeg vil også gerne lige se, hvad der sker, siger Magnus.

Noget stort sker der helt sikkert for Magnus, mener Claus Elming:

- Hvis Magnus vil se, hvad der venter ham i fremtiden, kan han bare kigge på danske Hjalte Froholdt. Han er på college i USA nu og kan meget vel blive draftet (udtaget) til NFL i april, vurderer Claus Elming fra gulklud.dk.