90-årig ølentusiasts pub fyldt til fødselsdagsfest

På den engelske pub You’ll Never Walk Alone i Kolding var der onsdag fødselsdagsfest. Den ældste mand på pubben skulle fejres.

Sølvfolieballoner med tallene 9 og 0 er hængt op over pubbens bar, og oppe på scenen hænger en guirlande med ordet ’party’, der svajer i takt med musikkens høje toner.

Der fejres fødselsdag, og tallene på folieballonerne indikerer en noget moden fødselar. Derek Mathews – manden bag pubbens begyndelse – fylder 90 år. Stamgæster, venner, og dem der er begge dele, er mast sammen i pubben for at fejre de mange år.

- Jeg har haft et langt og mærkeligt liv, forklarer Derek Mathews til TV SYD under fejringen.

Pubben var fyldt op til randen med venner, der ville ønske fødselaren tillykke. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Pubben er en bid af hjemstavnen

Derek Mathews' historie er lang. Den vil tage timevis at fortælle, som han selv sagde, da TV SYD spurgte ind til hans liv. Derfor holder vi os til, hvad der har været centrum de seneste 28 år. Den engelske pub i Koldings A L Passage, efter Derek Mathews kom til Danmark med sin danske kone og børn.

Sammen med sønnen Torben og sønnens kammerat fandt de i december 1990 lokalerne til at ”genskabe det helt unikke i en engelsk pub”. Siden da er der blevet langet mange specialøl over disken, der skal nydes til en quiz, en fodboldkamp eller blot en god snak.

- Uanset om man som mig er til musik eller glad for fodbold eller quiz, så bliver man indfanget af stemningen, fortæller stamgæsten Lis Ravn Ebbesen, der var med til fejringen af dagens fødselar:

- Selvom vi måske ikke kender hinanden, fordi vi kommer i forskellige sammenhænge, så kender vi alligevel hinanden. Det er vores sted.

Den stemning er hvad Derek Mathews nyder i de timer, han stadig besøger pubben:

- Jeg har det super. Her med alle mine venner. Det er helt fantastisk, siger den ældre engelske herre.

Det er nu sønnen, der helt har overtaget pubben, så far kan få lov at nyde i stedet for at yde.