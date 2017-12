900 visne juletræer betyder penge til kræftramte børn

Team Rynkeby har fredag hentet folks gamle juletræer til fordel for Børnecancerfonden. 54.000 kr. blev det til.

Juletræet har smidt sin pynt, og dets opgave er slut. Eller næsten. For selvom det visne træ er begyndt at drysse med nåle kan det stadig opfylde ét formål mere.

I Trekantområdet har man for 60 kroner kunne få Team Rynkeby til at hente det visne juletræ - pengene går ubeskåret til at hjælpe børn med kræft.

- Idéen med det her er, at vi samler en masse penge ind til Børnecancerfonden, siger Steffen Jensen, der er holdkaptajn på Team Rynkeby Trekanten.

900 træer blev samlet op på gaden, hvor folk havde sat dem frem til formålet.

Med så mange træer er der brug for en del hænder. Derfor var 35 folk mødt op til at køre julen på genbrugspladsen.

- Når man deler det ud, så er det måske 50-60 træer pr. hold, siger Steffen Jensen.

Antallet af juletræer levede op til målsætningen. De er nu vekslet til 54.000 kroner til Børnecancerfonden.

Hver en ledig plads blev udnyttet, for at få plads til så mange juletræer som muligt. Foto: Thor Hedegaard Larsen, TV SYD