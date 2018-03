93-årig døde efter brutalt hjemmerøveri - nu begynder retssagen

Mandag går retssagen i gang mod to mænd, der er tiltalt for et brutalt hjemmerøveri i Horsens.

Røveriet blev begået om aftenen inden - eller natten til - fredag den 19. maj sidste år mod en 93-årig kvinde, der boede alene i eget hjem i en villa på Vibevej i Horsens.

I forbindelse med røveriet fik den 93-årige kvinde flere kvæstelser i hovedet. Kvinden døde den 20. juni 2017, formentlig som følge af de skader, som hun fik ved røveriet. Politiet fik aldrig lejlighed til at afhøre hende.

Præcis to måneder efter røveriet anholdt Sydøstjyllands Politi to lokale, danske mænd på to forskellige adresser på samme tid i en koordineret aktion.

De to mænd, der er 34 og 53 år, er begge tiltalt for både hjemmerøveri og grov vold mod den 93-årige.

Advokat Morten Bünemann Dalsgaard, Horsens, der er forsvarer for den yngste af mændene, oplyser, at de to tiltalte erkender at have være brudt ind hos den 93-årige kvinde.

- Nævningesagen skal vurdere, om kvindens tragiske død er en følge af, hvad hun blev udsat for i sit eget hjem tilbage i maj sidste år. Det har min klient en anden opfattelse af end politiet og anklageren, siger forsvarer Morten Bünemann Dalsgaard til TV SYD.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet siden 19. juli sidste år, da de blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør.

Der er afsat fire retsdage til sagen - og der falder dom umiddelbart efter påske.

