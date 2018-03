93-årig døde: Mænd nægter groft hjemmerøveri

En 35-årig og en 53-årig mand - begge misbrugere skulle bruge penge til stoffer.

Natten til den 19. maj sidste år blev en 93-årig kvinde fra Vibevej i Horsens udsat for et groft hjemmerøveri og døde en måned efter af sine kvæstelser.

I dag begyndte retssagen mod de to mænd, der står tiltalt for hjemmerøveri og grov vold med døden til følge.

Den 35- og den 53-årige nægter sig begge skyldige, men erkender, at de var i huset den nat.

- Vi manglede begge penge til stoffer, og vi tænkte, at vi ville begå indbrud. Jeg fandt helt tilfældigt en ekstranøgle til huset i et skur, og så låste vi os bare ind, forklarede den 35-årige mand i retten i Horsens torsdag.

Skynd jer at komme

Men i huset lå den 93-årige kvinde og læste, og hun råbte de to mænd an. Derefter eskalerede situationen og kvinden blev slået, sparket og trampet på. Hun blev fundet næste dag af sin hjemmehjælper, og på det tidspunkt havde hun flere blødninger i hjernen, et brud på kæben og var konfus.

- Skynd jer at komme. Hun har blod over det hele, og huset er gennemrodet. Jeg tror, hun har været udsat for hjemmerøveri, lød det på det alarmopkald, som hjemmehjælperen ringede ind, da hun fandt kvinden klokken 08.52 næste morgen.

Den 93-årige blev kørt på sygehuset og behandlet for sine skader. Hun blev aldrig i stand til at blive afhørt af politiet, og døde en måned senere.

Inden hjemmerøveriet var hun en frisk kvinde, der klarede sig selv i sit eget hjem. Derfor er de to mænd også tiltalt for vold med døden til følge.

Stjal mobil fra 93-årig

Udbyttet efter hjemmerøveriet blev ikke så stort, som de to misbrugere havde forestillet sig. De slap afsted med nogle smykker, en mobiltelefon og noget sølvtøj. Mobiltelefonen tog de kun af én grund, forklarede den 53-årige i retten.

- Det var så hun ikke kunne ringe efter hjælp. Jeg smed den i en å på vejen hjem.

Sølvtøjet solgte de videre og fik 1600 kroner for som blev brugt på stoffer.

De to mænd opdagede først langt senere, at kvinden var hårdt kvæstet og senere døde af sine kvæstelser.

I retten i Horsens i dag nægtede de dog begge at være skyld i hendes død.

- Jeg har ikke gjort noget. Hun lagde sig selv på gulvet, da vi kom ind, sagde den 53-årige, mens den 35-årige mente, at det måtte være kammeraten, der havde forøvet volden.

- Jeg så hun tog fat i hans ben, da han ville gå, og så sparkede han hende for at komme fri, sagde den 35-årige.

Strenge straffe

Bliver mændene dømt for hjemmerøveri og grov vold med døden til følge, risikerer de over 10 års fængsel.

- Selvom de nægter at have begået hjemmerøveri, så er det netop, hvad det er, når man trænger ind til en ældre kvinde om natten med brug af rette nøgle. Så må man indse, at der kan være nogen hjemme, og når så man fortsætter, så laver man hjemmerøveri, sagde anklager Anna Holm Christensen.

Sagen fortsætter i morgen fredag, og der falder dom den 5. april.