95-årige Yrsa fik en usædvanlig oplevelse i cirkus

95-årig Yrsa fik en helt speciel oplevelse, da hun fredag skulle i cirkus.

Fredag eftermiddag havde Kolding Kommune inviteret plejehjemsbeboere en tur i Cirkus Arena, der er i byen i disse dage.

En af dem, der var med, var 95-årige Yrsa Jensen, og hun så meget frem til at komme i cirkus.

- Det synes jeg fantastisk godt om. Når man kommer på plejehjem, så skal der ikke meget til at glæde et menneske, for det er jo sådan set det sidste sted, man kommer, så skal man glæde sig ovet det, der er, siger hun.

Før turen gik ind i det fyldte cirkustelt med heste, klovne og akrobater, fik Yrsa Jensen en helt speciel oplevelse. Den ældre dame, der er meget glad for dyr, fik lov til at give cirkuselefanterne en godbid. Det kan du se en video af øverst i artiklen.

- Det er en drøm, som man ikke tror gå i opfyldelse. Man tror bare, at det her er noget, man læser om. Det er så eventyrligt, det er ubeskriveligt, siger hun.

Under selve forestillingen var det særligt akrobaterne, der gjorde indtryk på Yrsa Jensen, der er uden tvivl fik en stor oplevelse.

- Fantastisk, ubeskriveligt, målløs, lød det fra hende under forestillingen.

I alt var 320 plejehjemsbeboere inviteret med i cirkus.