96 timers ondt i rumpen er i fuld gang

Deltagerne i årets pælesidningskonkurrence i Juelsminde skal både sove, spise og klare toiletbesøg på pælen.

Et par ømme baller kan næppe undgås hos deltagerne til dette års pælesidningskonkurrence, som er i fuld gang i Juelsminde.

- De skal være derude hele tiden. Også når de skal nummer et eller nummer to. Så foregår det med et regnslag over og et bækken, fortæller Pernille Juul, som er idekvinden bag konkurrencen.

Konkurrencen forløber over fire dage, hvor deltagerne skal sidde på deres pæl både nat og dag. Her skal de sove, maden bringes ud med båd, og det samme gør bækken til toiletbesøg. Men taber man sine ting, må man undvære.

Uvist, hvad præmien bliver?

Trods udfordrende vilkår, ved ingen af deltagerne endnu, hvad præmien bliver.

- Det kommer an på, hvor mange sponsorater vi får ind. Og så kommer det an på, hvor mange vindere der er. På nuværende tidspunkt har vi 20.000 kroner i puljen, og hvis de alle sidder der til det sidste, så skal de dele, siger Pernille Juul.

Der er dog god grund til at blive siddende de 96 timer, som konkurrencen forløber. For det udløser de første 10.000 kroner.

Nemt at finde deltagere

I løbet af dagene udfordres deltagerne med daglig motion på pælen – for at få gang i blodomløbet og for underholdningens skyld. Andre gange giver deltagerne op undervejs og beder selv om at blive pillet ned. Og nogen falder i vandet, når de sover.

Men selvom deltagerne er til offentligt skue i op til fire døgn, så er det ikke svært at få folk til at deltage.

- Det var svært i starten, men ikke længere. Nu kender folk til det og vil gerne udfordre sig selv. De lærer virkelig sig selv at kende, siger Pernille Juul.

24 år på pælen

Den lidt atypiske konkurrence er en del af havnefesten Fest i Hvalen, som afholdes for 24. gang, og her er pælesidningskonkurrencen hovedattraktionen. Men selvom konkurrencen har været afholdt i 24 år nu, så forstår Pernille Juul godt, hvorfor publikum bliver ved med at komme for at kigge.

- Man får jo et vildt indblik i fire menneskers liv, fordi man kan følge med i alt, hvad de laver, siger hun.

Fest i Hvalen forløber frem til søndag, hvor vinderen eller måske vinderne i pælesidningskonkurrencen kåres kl. 17.00.