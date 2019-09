Aabenraa får kritik af erhvervslivet

Dansk Industris medlemmer i Aabenraa mener ikke, at kommunen gør det godt nok. Borgmester mener, at undersøgelsen har mistet sin værdi.

Aabenraa Kommune falder 30 pladser tilbage på en undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

I 2018 lå Aabenraa på 18. pladsen, men i den nye undersøgelse må kommunen se sig henvist til plads nr. 48. Det er samtidig den dårligste placering, Aabenraa nogensinde har opnået.

Virksomhederne bedømmer især Aabenraa lavt i kategorien ”Information og dialog, kommunal sagsbehandling og infrastruktur og transport".

Borgmester Thomas Andresen (V) tager årets resultat til efterretning, men mener, at der er masser af kommunikation.

- Jeg holder 450 møder om året med borgere og virksomheder, og vores medarbejdere ved Business Aabenraa har et fantastisk renomé ved vores virksomheder.

Møgsager i Aabenraa

Dansk Industris formand i Sydjylland Hans Olling mener, at det kan være sager om flytningen af Fjordskolen og Apple, der alligevel ikke bygger et stort datacenter i Aabenraa, der gør, at nogle borgere har givet Thomas Andresens kommune dårlige anmeldelser.

- Måske er der nogle der har oplevet enkelte gange, at forvaltningen ikke har givet svar hurtigt nok.

Byggesager eller pleje

I Aabenraa betaler virksomheder 668,00 kroner i timen for, at få behandlet deres ansøgninger om byggerier. Her mener borgmesteren, at hvis virksomhederne skulle have den service billigere, ville det gå ud over servicen på fx plejehjemmene.

- Det savner jeg lidt forståelse for hos Dansk Industri.

Han er også uforstående overfor kritikken af, at der mangler kvalificeret arbejdskraft.

- Det er virksomhedene selv, der skal gøre sig attraktive - det er ikke en kommunal opgave.

Han glæder sig derimod over, at der ikke er så mange ledige, der er skrevet op i Jobcenteret.

