Mads begynder på helt ny uddannelse i Sønderborg: - Det er her, jeg nyder at være

Fem studerende er ikke nok

Det er Fredericia Maskinmesterskole, der står for at drive uddannelsen, og rektor Jens Færgemand glæder sig også over at kunne byde de nye elever velkomne i Sønderborg.

- Der er et kæmpe behov for tekniske ledere i området. Der er meget industri i det sønderjyske, og de mangler alle sammen kompetent arbejdskraft, siger han.