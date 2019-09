Borgmester: Åbningen af Den Gamle Lillebæltsbro genforener Jylland og Fyn

Snart kan man køre gennem stålgitteret ved Den Gamle Lillebæltsbro igen. Det er tidligere end ventet, og det glæder Fredericias borgmester.

Den Gamle Lillebæltsbro åbner igen den 13. september, og det er to uger før tid.

Senest fra den 29. januar i år blev der knoklet for at få renoveringen færdig. Den Gamle Lillebæltsbro skulle egentlig først have taget imod bilisterne fra den 1. oktober, men nu står den altså klar to uger før. Broens åbning før tid glæder Fredericias borgmester.

- Det er jeg rigtig glad for. Broen betyder meget, for den binder Fredericia og Middelfart sammen, og vi har rigtig meget med hinanden at gøre. Vi har mange, der bor og arbejder de to forskellige steder. Det er klart at sådan en bro er vigtig, så man kan komme frem og tilbage, og vi kan nyde hinandens naboskab, siger Jacob Bjerregaard (soc.dem.), der er borgmester i Fredericia.

Jacob Bjerregaard smiler. Det gør han, fordi Lillebæltsbroen åbner tidligere end ventet til gavn for både Jylland og Fyn. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Broen letter trafikken

Fredericias borgmester er især lettet, fordi den manglende bro har resulteret i trafikale problemer.

- Der er ingen tvivl om, at vi har været trafikalt udfordret de sidste par år. Der har været nogle gange, hvor den nye bro har været lukket ned, og der har været totalt trafikkaos et godt stykke ind i Jylland, hvor Fredericia har været så godt som lukket ned.

I lange perioder har broen været lukket for bilister. 20 uger i 2018 og 32 uger i 2019 har billisterne fra Fyn og Jylland måttet køre over Den Nye Lillebæltsbro.

Kørebanen, fugerne og den underliggende beton var forældet, men også kantbjælken, der adskiller vejbanen og jernbanen, er blevet skiftet.

Læs også Den Gamle Lillebæltsbro åbner før tid