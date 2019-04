Modstandere af vindmøllepark: Åh nej, ikke nu igen

Modstanderne af Haved vindmølleprojekt er chokerede over, at skulle kæmpe én gang til. Men "vi regner med at politikerne holder ord". Demonstration ved orienteringsmødet onsdag.

Parret Kirsten og Kjeld Freudendahl har boet på deres gård, hvorfra de sælger antikmøbler, i 35 år. Det er de meget glade for og ønsker sig ikke nye ubudne naboer som en vindmøllepark.

- De snakker om udvikling. Jeg er overbevist om at vindmøllerne vil betyde afvikling. Folk vil da ikke bo her med 185 meter høje vindmøller, siger Kjeld Freudendahl.

De kommer til at stå der og rage op som atompaddehatte, siger Kjeld Freudendahl, Rejsby. Foto: Finn Grahndin

Han og hustruen Kirsten vil nu sætte alt ind på at kæmpe mod det nye projekt, der bliver præsenteret på et informationsmøde onsdag.

- Vi er ved at arrangere en demonstration, så deltagerne på mødet ved, at vi er mange, der er imod projektet, siger Kjeld Freudendahl.

Nu samles modstanderne igen

Hustruen sætter sig ved computeren. Hun prøver at styre slagets gang og har kontakt til andre grupper, der kæmper mod andre vindmølleprojekter. Og selvfølgelig de lokale beboere, der sidste gang arbejdede mod projektet med 48 møller.

- Den første kommentar, vi fik, var: "Åh nej ikke nu igen", siger Kirsten Freudendahl.

​Kirsten Freudendahl styrer modstanden via det sociale medier: - Den første kommentar, der kom, var: "Åh nej ikke nu igen". Foto: Finn Grahndin

"Politikerne sagde jo nej"

De er begge rystede over, at et nyt projekt - baseret på det tidligere - pludselig er blevet aktuelt igen. Kjeld Freudendahls egen første reaktion var:

- Det kan da ikke passe. Politikerne i byrådet sagde jo nej til, at der skulle komme vindmøller indtil 2029, så jeg kan slet ikke forstå, at de vil begynde på noget. Men jeg er godt klar over, at de har brugt mange penge på projektet, og de giver åbenbart ikke sådan lige op.

Sårene var ved at heles

Parret forudser, at projektet igen betyder uvenskaber mellem naboer.

- Nu var sårene lige ved at blive helet efter sidste gang, óg så skal vi til det igen, sukker Kirsten Freudendajl.

Kjeld Freudendahl er også godt træt af det.

- Sådan noget som det her tager frygtelig megen tid og mange kræfter, men vi kæmper altså til sidste blodsdråbe for her er en smuk udsigt - og det skal der blive ved med at være, siger han.

Læs også To år efter tabt slag: Nu prøver vi med endnu højere vindmøller