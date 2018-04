Åndssvage er begravet uden gravsten

Afdøde ansatte på De Kellerske Anstalter har mindesten. De afdøde evnesvage har ingen. Nu skal de have en, hvis pengene ellers kan skaffes.

Omkring 1650 afdøde patienter fra De Kellerske Anstalter ved Brejning ligger begravet i området, men det kan man ikke se. Engang var deres grave markeret med et kors, men i dag er der ingenting.

Det vil bestyrelsen for den tidligere åndssvageanstalt lave om på. Den vil rejse en otte-ni meter høj mindesøjle af kunstneren Bjørn Nørgaard.

Men medlemmerne i bestyrelsen har et problem. De ejer ikke de cirka 3.5 millioner kroner, som søjlen vil koste, og det har vist sig at være svært at skaffe pengene. I de sidste to år er mange ansøgninger til fonde blevet besvaret med et ”deværre nej”, og indtil nu er der kun ydet mindre beløb fra få fonde og fagforeninger. Vejle Kommune har givet 175.000 kr.

- Men vi giver ikke op, siger formand for Kellers Minde, Jens Eskildsen, og han får støtte af kultur- og kirkeminister Mette Bock, som mandag besøgte den smukt beliggende anstalt for åndssvage, som handicappede mennesker tidligere blev benævnt.

- Vi har en tendes til at tro, at livet udvikler sig planmæssigt, men alle mennesker oplever knæk, og det skæve er ofte en bedre tilgang til tilværelsen end regelrette menneskers mange planer. Bjørn Nørgaards skæve, knækkede søjle vil komme til at stå som en smuk påmindelse om stedet historie, siger Mette Boch.

De Kellerske Anstalter Der er en mindelund for de ansatte på De Kellerske Anstalter, der døde og blev begravet der, men der er ingen for de afdøde patienter.

Cirka 1650 afdøde patienter blev begravet i lange rækker med et enkelt udformet hvidmalet trækors, som blev genbrugt, når gravfreden udløb, og de er helt væk nu.

De Kellerske Anstalter blev oprettet i 1865 i København af Johan Keller, men flyttede i 1898 til Brejning mellem Vejle og Fredericia. Over de næste 70 år steg antallet af beboere til 1800.

I 1970’erne begyndte staten af nedlægge de store åndsvageanstaler.

I 1990 blev De Kellers Anstalter nedlagt og opdelt i seks bofællesskaber og udviklingscentre.

