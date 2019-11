Årets danske cykelklub ligger i Sønderjylland

Danmarks bedste cykelklub og Danmarks bedste enkeltstartsrytter bor i Syd- og Sønderjylland. Faktisk er der kun 20 kilometer mellem de to prisvindere ved Danish Bike Award fredag aften i Ballerup Super Arena.

Mountainbikeklubben Hoptrup Marstrup IF MTB (HMIF MTB) kan nu kalde sig årets klub i Danmark. Lidt længere nordpå i Kolding bor den professionelle cykelrytter Kasper Asgreen, der ved awardshowet blev kåret til årets enkeltstartsrytter.

Stolt formand

Det er en stolt formand for HMIF MTB, Signe Marie Plenge, der lørdag middag begav sig fra København hjem til klubben ved Haderslev.

- Jeg er simpelthen så stolt af at få sådan en anerkendelse og i det hele taget at være nomineret sammen med de tre andre klubber, siger hun til TV SYD lørdag formiddag.

Haderslev-klubben var nomineret sammen med Kolding Bicycle Club, Cykling Odense og Solbjerg MTB.

- Jeg er også stolt, fordi vi har en hær af frivillige, der bærer det hele. Og vi har en hel masse medlemmer, som altid støtter op om det, vi finder på i klubben, siger Signe Marie Plenge, der fortæller, at klubben allerede har profiteret af at være nomineret til årets klub.

- Det har været noget nemmere at finde sponsorer til vores nye tøjkollektion alene på nomineringen, siger hun.

HMIF MTB så dagens lys i foråret 2010 og har primært til formål at udbringe kendskabet til mountainbikesporten.

Asgreen glad for stemmerne

Den professionelle cykelrytter Kasper Asgreen er dansk mester i enkeltstart og har i sæsonens løb også markeret sig i forårets cykelklassikere.

- Jeg er glad for, at folk har stemt på mig. Det sætter jeg stor pris på. Det er altid en fornøjelse, at se og høre, at folk følger med i, hvad jeg render rundt og laver, siger han til TV SYD.

Den 24-årige koldingenser gik i gang med træningen til den kommende sæson allerede 1. november efter at have holdt knap en måneds pause.

Hverken årets landevejsrytter Jacob Fuglsang eller årets profil Mads Pedersen, Trek-Segafredo, var ikke til stede ved ceremonien i Ballerup Super Arena. De modtog priserne in absentia.

Sidstnævnte vandt som den første danske mandlige cykelrytter verdensmesterskabet i landevejscykling. Det skete i slutningen af september i nordengelske Yorkshire og var den direkte årsag til, at han blev kåret som årets profil.