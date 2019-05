Årets første krydstogtskib anløb Esbjerg

Esbjerg Havn fik i dag besøg af sæsonens første krydstogtgæster, da det gode skib Astor lagde til kaj med 600 gæster ombord.

De fik et en festlig velkomst med hornorkester og rød løber. Det var Business Esbjerg og Esbjerg Havn, der stod for den røde løber og hornorkestret fra Fanø.

Krydstogtgæsterne blev også tilbudt den lokale specialitet bakskuld på rugbrød.

De 600 krydstogtgæster er fortrinsvis fra Tyskland og brugte deres dag ved vestkysten i Ribe eller Blåvand.

Krydstogtgæsterne ankom fra Hamborg havn og forlod Esbjerg igen 14.30 for at sejle til List, Helgoland og Bremerhaven.

Foreløbig er der planlagt fem besøg af krydstogtskibe i Esbjerg hen over sommmeren - og der må gerne komme flere.

- De første bookninger i 2020 og 2021 er allerede kommet, så vi håber, at vi vil se et generelt løft i antallet af anløb. Vi er klar til at løfte opgaven, siger Jesper Bank, salgsdirektør i Esbjerg Havn.

Foto: Michael Nielsen, TV SYD