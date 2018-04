Årets første skybrud er en realitet

Mandag formiddag startede sæsonen for vilde regnskyl officielt, da Tønder blev stedet, hvor årets første skybrud ramte.

Særligt Syd- og Sønderjylland er ramt af det uvejr, der mandag formiddag er på vej ind over landet. Også i Tønder vælter vandet ned, og det blev her årets første skybrud blev en realitet. Kort før middag kunne DMI nemlig meddele, at der blev målt mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter ved tre nedbørsstationer i Tønder. Det er netop, hvad der kræves, før der er tale om skydbrud.

Årets første #skybrud er en kendsgerning

Tre af DMI's nedbørstationer ved Tønder har målt mere end 15 mm nedbør på 30 minutter pic.twitter.com/pjfbU4oEtp — DMI (@dmidk) April 30, 2018

DMI har udsendt et varsel om det voldsomme vejr. Varslet gælder indtil videre til klokken 17, og vejret forventes at arte sig pænere i løbet af eftermiddagen og aftenen.



Læs også Torden, blæst og masser af regn truer mandag