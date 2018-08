Årets varmeste dag

I dag bliver måske årets varmeste. Vi genopfrisker lige et par gode råd.

Det har været en varm sommer, kan man vist godt sige. I dag bliver det endnu varmere. Vi tager lige et par gode råd i varmen.

1. Drik rigeligt. Og som det er kommet frem de seneste dage, er det ikke nok at drikke postevand. Det kan være farligt, fordi vandet skylder vigtige salte ud. Drik derfor varieret og sørg for at få noget væske med salt og sukker.

2. Lad ikke børn, husdyr og svigermødre sidde i overophedede biler i solen, det er livsfarligt.

3. Sørg for at jeres kæledyr drikker nok. En hundeejer på Facebook foreslår, at man blander lidt godbidder i vandet, skinkestykker eller kylling, for at lokke lidt ekstra ned i de kære små.

4. Skal I ud i solen, så sørg for ordentlig solbeskyttelse, hatte, T-shirts og solcreme og forsøg at blive indendøre mellem 12 og 15, hvor solen er stærkest.

Og for ældre i Skodborg og nærmeste omegn er der godt nyt. Det frivillige brandværn i Skodborg har besluttet at køre ud til ældre i området med drikkevarer. Se hvordan på deres Facebookside.

Og ellers, forsøg at nyde, der er ikke andet at gøre.