To årig fundet livløs i brønd: Blev erklæret død på sygehuset

En to-årig dreng har mistet livet i en ulykke i Aabenraa.

Søndag klokken 16.30 fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at en dreng på to år var meldt savnet ved et familiearrangement på en landejendom ved Aabenraa.

Både politiet og familien deltog i eftersøgningen. Her blev drengen fundet livløs i en brønd på ejendommen. Han blev forsøgt genoplivet, men blev erklæret død på Aabenraa Sygehus efterfølgende.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at man betegner hændelsen som en tragisk ulykke. Politiet har desuden ikke ydeligere oplysninger i sagen.

De nærmeste pårørende er underrettet.