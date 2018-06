Årsag til flyulykke fortsat ukendt

En 53-årig pilot og to passagerer blev søndag reddet ud af et brændende fly på Endelave. Foreløbig er der intet nyt om deres tilstand, oplyser Sydøstjyllands Politi. Årsagen til flystyrtet bliver nu undersøgt.

Havarikommissionen var mandag på Endelave for at foretage tekniske undersøgelser og afhøre vidner til flyulykken, men der er endnu ikke noget resultat.

- Vi skal først have talt med piloten, men det har endnu ikke været muligt, siger chefen for Havarikommissionen Martin Puggaard, til TV SYD.

Et mindre tysk indregisteret 2-motors passagerfly forulykkede søndag eftermiddag i forbindelse med landingen på Endelave.

Mange lokale beboere hjalp de tilskadekomne. Piloten og to af de tre passagerer fik alvorlige brandskader og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Flyvepladsen på Endelave er mandag blevet genåbnet, fortæller Erik Toft, fra Toftairforce, der ejer flyvepladsen.

Det er ikke første gang, at der er sket en flyulykke i forbindelse med landingen på Endelave. i 2015 gik det galt for et andet mindre fly med to piloter fra Schweiz.

