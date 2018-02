Årsagen til brand kendes endnu ikke

Årsagen til en brand på en gård ved Give undersøges først nærmere mandag.

Trekant Brand fik fredag aften kl. 22.39 en melding om brand på en gård ved Enkelundvej mellem Give og Thyregod.

Branden var begyndt ovenpå en vandtank i forbindelse med et fastbrændselsfyr, oplyser Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Det har ifølge politiet ikke været muligt at klarlægge brandårsagen, som mandag skal undersøges nærmere.

Der var brandskader på spær og tagplader, som brandvæsenet var nødt til at slå i stykker for at kunne slukke ilden. Ingen personer kom til skade ved branden.