Årsfest i det tyske mindretal

Det tyske mindretal i Danmark har fejret Deutscher Tag siden 2. Verdenskrig. Dagen har stor betydning for mindretallets selvforståelse.

Dagen begyndte kl. 9.00 i morges med en gudstjeneste i Tinglev Kirke. Siden gik det til informtionsmøder på Den tyske Efterskole i TInglev.

- I dag markerer vi, at vi stadig er her. Det har stor betydning for vores selvforståelse og sammenhold, siger Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretals forening BDN, Bund Deutscher Nordschleswiger.

- Et stort emne i dag bliver også digitalisering af vores avis, Der Nordschleswiger, fortæller formanden. Avisen skal overgå til ren digital eksistens i 2021.

Dagen i dag står ikke alene, men er kulminationen på en uge med aktiviteter i lokalforeningerne, og der er mødt mere end 500 mennesker op.

- Alle glæder sig til denne dag, og stemningen er helt perfekt, fortæller Hinrich Jürgensen.

Der vil også i fremtiden være en Deutscher Tag. Hinrich Jürgensen, formand, Bund Deutscher Nordshleswiger

Eftermiddagen har været præget af musik, teater og festtaler for mindretallet. Hvert år har sit eget tema, eller motto om man vil, og i år er det: Mindretal - Sammen er vi stærke.

- Vi vil også i fremtiden fejre tysk dag her den første lørdag i november, slutter Hinrich Jürgensen.