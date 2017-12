AC Horsens forlænger med Bo Henriksen

Der er blevet lagt to år på Bo Henriksens managerkontrakt i AC Horsens. Hans nye kontrakt løber til 2021.

AC Horsens overvintrer overraskende på en femteplads i Superligaen, og i håbet om at kunne bevare de gode sportslige resultater har klubben belønnet manager Bo Henriksen med en ny kontrakt.

Fynboens nye kontrakt gælder frem til sommeren 2021. Det er to år længere, end hans nu tidligere aftale med AC Horsens løb.

Klubbens direktør, Kristian Nielsen, glæder sig over, at man kan bevare kontinuitet på den vigtige post i klubben.

- Det er en fantastisk nyhed for alle med interesse for AC Horsens, at Bo Henriksen endnu engang har valgt at forlænge sin kontrakt, for han har gjort det fremragende, og forlængelsen sikrer os vigtig kontinuitet fremadrettet.

- Han har sammen med sit team og spillerne skabt fantastiske resultater i denne sæson, og han har på rekordtid sammensat en stærk trup med videresalgspotentiale, hvilket salget af Jesse Joronen vidner om, siger direktøren ifølge klubbens hjemmeside.

Kristian Nielsen henviser til den talentfulde finske målmand, som til sommer skifter til FC København.

Bo Henriksen blev ansat som cheftræner hos "den gule fare" i 2014. Han blev senere forfremmet til manager, så han også har en central rolle, når det kommer til køb og salg af spillere.

I sommeren 2016 var Bo Henriksen med til at sikre oprykning til landets bedste række.