AC Horsens giver overskud for tredje år i træk

Superligaklubben AC Horsens har for tredje år i træk vist økonomisk fremgang og venter også at gøre det i år.

AC Horsens kan præsentere et overskud for 2017 på 2,4 millioner kroner, og dermed har fodboldklubben sorte tal på bundlinjen for tredje år i træk.

Horsens er gået fra at have et underskud på over ti millioner kroner i 2014 til overskud i både 2015, 2016 og 2017. I 2018 forventer klubben også et økonomisk plus.

- Det er et fantastisk resultat og et udtryk for, at alle i og omkring AC Horsens har ydet en stor indsats Kristian Nielsen, direktør, AC Horsens

Der er dog tale om små overskud i de foregående år. I 2015 lød overskuddet på 174.000 kroner, og i 2016 var overskuddet 429.000 kroner.

Horsens-direktør Kristian Nielsen betegner regnskabet som meget tilfredsstillende.

- Det er et fantastisk resultat og et udtryk for, at alle i og omkring AC Horsens har ydet en stor indsats, siger Kristian Nielsen til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Vi kan se tilbage på et rigtig godt økonomisk år, hvor spillersalg, øget sponsortilslutning og efterårets femteplads har bidraget positivt, men vi er også lykkedes med at have en tæt styring af omkostningerne.

Der var dog også ting i 2017, som ikke har bidraget positivt til årets resultat.

- Vi har blandt andet været udfordret af manglende billetsalg til sommerens speedwaygrandprix på Casa Arena Horsens, og det påvirkede heller ikke årets resultat i positiv retning, at vi sluttede sæsonen på en 13.-plads i Alka Superligaen.

- Sponsormæssigt har vi oplevet en markant fremgang med over 100 nye sponsorer i 2017, men vi mangler stadig en hovedsponsor, forklarer Kristian Nielsen.

Lige nu er Horsens placeret på femtepladsen i Superligaen med 33 point efter 24 kampe.

Der resterer to spillerunder i grundspillet, og de seks bedste hold ender i mesterskabsspillet og undgår dermed kampen for at undgå nedrykning.

Horsens tager søndag aften imod Brøndby, der fører rækken.

