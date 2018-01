AC Horsens henter Vejle-angriber

22-årige Oliver Drost, der i efterårssæsonen spillede på en lejeaftale i AC Horsens, er nu købt fri i Vejle Boldklub. Det meddeler begge klubber tirsdag morgen.

Oliver Drost kom til Vejle i sommeren 2016 og havde seks måneder tilbage af kontrakten.

- Vi er rigtig glade for, at vi har lavet en aftale med Oliver, der gælder de næste halvandet år. Han skulle bruge noget tilvænning i starten, og der er ingen tvivl om, at han skal blive endnu bedre fysisk, men vi så hans unikke spidskompetencer i de sidste to kampe, siger AC Horsens-manager Bo Henriksen.

Oliver Drost scorede sit første superligamål for AC Horsens i kampen mod Sønderjyske den 8. december - og kan nu se frem til flere kampe i superligaen.

- Det er jeg utroligt glad for, og det var også hele målet med lejeopholdet i første omgang, at jeg skulle tilspille mig en permanent aftale. Jeg har lært meget af Bo og udviklet mig meget på det fysiske plan, og nu gælder det om at fortsætte udviklingen og hjælpe holdet. Jeg glæder mig til at spille en masse fodbold i den gule trøje og forhåbentlig score endnu flere mål, lyder det fra Oliver Drost.