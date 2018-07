Action og adrenalin skal lokke turister til Haderslev

Haderslev Kommune skal fremover være kendt for vilde oplevelser med fart, højder og natur.

Haderslev er normalt kendt for dens domkirke, brostensgader og gamle fredet bygninger, men i fremtiden skal turister, der kommer til kommune tilbydes et drøn af forskellige action-oplevelser.

Kommunen har skabt et nyt koncept, de kalder Acture Park, som dækker over 50 forskellige oplevelser. Alle med det tilfælles, at de tilbyder spænding ude i naturen.

Blandt andet kan man om vinteren snorkle ude i det iskolde Lillebælt, klatre op ad Danmarks højeste klatrevæg eller køre gokart på landets længste bane.

På Flyvestation Skrydstrup lukker de også op for gæster, der vil helt tæt på f-16 jægerne.

- Det er meningen turisterne skal komme her og få en på opleveren som de ikke kan få andre steder, siger seniorsergent Brian Jensen fra Fighter Wing Skrydstrup til TV SYD.

Nysgerrige turister kan komme helt tæt på Flyvestation Skrydstrup. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

På flyvestationen kommer gæsterne også tæt på vraget fra f-16 jægerflyet, der styrtede nede i havet tilbage i 2015.

- Jeg synes, det er en skide god ide. Det er en sjælden oplevelse at komme så tæt på sådanne maskiner, siger Anders Duus, der har taget turen til Haderslev fra København.