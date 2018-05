Se video: Tusindvis af larver invaderer buske

En busk mellem Almind og Viuf er blevet indvanderet af tusindvis af larver og indhyllet i deres spind.

En busk på vejen mellem Almind og Viuf har fået besøg af tusindvis af larver, der giver busken et meget specielt syn.

Busken er indhyllet i hvidt spind fra larverne i sådan grad, at det mest af alt ligner noget fra en gyserfilm.

- Det er et meget specielt syn. Hverken jeg eller mine kollegaer har set det i sådan en grad før det, siger naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerland til TV 2 Nord, hvor en busk har lidt samme skæbne.

Ifølge Karin Winther er busken angrebet af larver, der bliver til spindemøl. Larverne spiser blade og bruger spindene til at kravle fra gren til gren for at finde føde. De spiser alt, hvad de kan komme til på busken. På et tidspunkt forpupper de sig, og bliver til møl.

Ifølge naturvejlederen er det varme og tørre forårsvejr en af årsagerne til, at larverne i år har fået ekstra gode forhold.

- Der er nok ikke så mange, der er gået til, og det gode vejr har også givet fuglene rigeligt andet at spise, så spindemøllene har gode betingelser lige nu, siger Karin Winther til TV 2 Nord.

Ifølge Københavns Universitets videnstjeneste kan man godt nå at fjerne spindene, inden larverne for alvor får overtaget træet eller busken. I år vil det dog være for sent. Larverne er ved at holde op med at spise. De forpupper sig, og i juli-august flyver de voksne spindemøl. Æggene klækker i efteråret, men larverne forbliver under skjoldet af spind til næste forår.