Advarsel : Politi vil skyde med løst krudt og køre med udrykning

Politiet skal øve sig. Derfor vil der være to dages træning med krudt, kugler og udrykning mod bevæbnede gerningsmænd i Sønderborg.

Borgerne i Sønderborg vil torsdag den 19. og torsdag den 26. april om aftenen og til ud på natten kunne opleve meget realistiske politiaktions-scener i Sønderborg. Her skal politiets reaktionspatruljer sammen med redningsmandskab øve sig ved Alsion og midt i Sønderborg by.

- Vores betjente træner hele tiden for at blive bedre til at hjælpe. Både i det daglige arbejde, men også ved kriser, hvor de skal sættes ind i forhold til f.eks. bevæbnede gerningsmænd, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der bliver kørt med udrykning og skudt med løs ammunition. Men det hele er altså blot en øvelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke at fortælle yderligere om øvelsen, da den helst skal komme som en overraskelse for betjentene, oplyser politiet - udover at alle de køretøjer, der deltager i øvelsen, vil være forsynet med øvelsesskilte.

Hvis man har spørgsmål til øvelsen, kan man kontakte vagtcentralen på telefon 114.