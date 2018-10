Æ’ verdensberømt boch på synnejysk

For 75 år siden udkom ”Den lille prins” på fransk, men nu kan sønderjyderne læse den på deres eget språch.

Har man haft fransk i skolen, så kender man sandsynligvis allerede historien om ”den lille prins” – såfremt man altså fulgte med i timerne. Sad man på bagerste række og 'bagte' på Bettina fra b-klassen, mens de franske bøjninger susede direkte i glemmebogen, så fortvivl dog ikke.

For bogen, som mange elsker, er nu udkommet på et sprog, der, i hvert fald for sønderjyderne, er lettere at forstå.

Den lille prins Forfatter: Antoine de Saint-Exupéry’s

Originalsprog: Fransk

Udgivet i april 1943

Oversat til over 300 sprog og dialekter

Solgt i over 140 mio. eksemplarer

Sælger ca. 2 mio. eksemplarer om året (kilde: wikipedia.com) Se mere

Sønderjyder har intet skriftsprog

Det er Ann Posselt, tidligere bestyrelsesmedlem fra Synnejysk Forening, som har stået for oversættelsen. Og det var en lidt mere kompliceret opgave, end hun havde regnet med.

- Sønderjysk er ikke et skriftsprog. Det er et talesprog, og der er rigtig mange dialekter. Derfor bliver det temmelig individuelt, og der vil sikkert være mange, som vil sige, at det er helt forkert skrevet, forklarer hun.

Simon Ottesen forsøger sig med at læse Antoine de Saint-Exupéry’s 'Den Lille Prins' på sønderjysk.

I hjemmet talte forældrene altid sønderjysk, da Ann Posselt voksede op, og hun har tidligere været med til at arrangere sprogkonkurrencen ”VM i synnejysk”. Alligevel har hun til tider været i tvivl i det knap halve år, som hun har arbejdet på oversættelsen.

- Lige så snart jeg skal skrive sønderjysk, så er jeg nødt til at snakke højt med mig selv for at høre, hvordan udtaler jeg egentlig de her ord?, forklarer Ann Posselt. Hun har ikke planer om at oversætte flere bøger til sønderjysk lige foreløbig, men hun understreger, at det har været en fantastisk og sjov opgave.

Kan man læse på sønderjysk?

Sarah, Matilde, Emilie, Martin og Simon fra 5. klasse på Løgumkloster Distriktsskole indtager på skift den farverige sofa på skolens bibliotek. De fem elever er eksperter i eventyret om den lille prins, for sammen med omkring 150 andre 5. klasses elever har de i september arbejdet med bogen og deltaget i et omfangsrigt kunstprojekt om bogen. Men der er en krølle. For børnene har arbejdet med bogen på dansk, og spørgsmålet er: Kan de læse den på ægte synnejysk skriftsprog?

Hvad handler bogen om? En pilot nødlander med sit fly i Saharaørkenen, hvor han møder en dreng, som han kalder "den lille prins". Prinsen er langt fra en almindelig lille dreng, han kommer nemlig fra rummet. Den lille prins fortæller om sit liv på hans hjemplanet, asteroide B612, som er på størrelse med et hus – og at han er rejst hjemmefra for at få nogle venner. Se mere

Er man interesseret i bøger på sønderjysk, så kan man finde forskellige bøger på hjemmesiden for ”Æ synnejysk forening”: www.synnejysk.dk