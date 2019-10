Ægte efterårsvejr præger weekenden i efterårsferien

De mange tusind børn og unge, der i øjeblikket nyder efterårsferien, kan se frem til byger, blæst og en smule sol i weekenden.

Dermed bliver det optimale betingelser for de mange unge, der igen kan spille onlinespillet Fortnite, efter at det i starten af efterårsferien var gået ned til stor frustration for unge og forældre.

Det siger meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Dan Nilsval.

sol og regn og regn

- I løbet af fredagen vil der være chancer for nogen eller en del sol i de østlige dele af landet med temperaturer mellem 12 og 15 grader, siger Dan Nilsval.

Om aftenen vil der dog falde regn i hele landet, hvor den østlige del af landet bliver hårdest ramt. Ifølge Dan Nilsval kan der falde op mod 15 millimeter regn.

Vinden vil op mod aftenen blive jævn til hård, og ved kysterne kan der komme kuling.

Søndag pænest i Jylland

Jylland og Sjælland vil få hver sine "pæne dag" i weekenden, siger Dan Nilsval.

- Lørdag og søndag vil det blive lidt mere blandet vejr med bedst chancer for sol på Sjælland lørdag, mens Jylland vil opleve det bedste vejr søndag, sig Dan Nilsval.

Begge dage vil der være mellem 13 og 15 grader og en svag til jævn vind fra syd.

Det er særligt den sydøstlige del af landet, der får regn søndag.

Det er et lavtryk over De Britiske Øer, der er skyld i de fronter, der kommer ind over Danmark fredag og i weekenden.

Et kommende højtryk over De Britiske Øer vil dog give mere tørt vejr i den kommende uge, siger Dan Nilsval.