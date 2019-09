Ældre er vilde med unge på plejecentre - nu kommer der flere

I Horsens er man så glade for at have unge ansat i fritidsjob på to af kommunens plejecentre, at der nu er blevet ansat unge på endnu flere plejecentre.

To gange om ugen møder 15-årige Gustav Mathias Ingemann Hansen ind på job på plejecentret Præsthøjgården i Horsens. Hans job går ud på at spille spil, snakke, hygge og gå ture med beboerne på plejecentret.

- Der stod, at man kunne være med til at gøre en forskel for de ældre og lære dem at kende og hygge med dem. Det, synes jeg, lød meget interessant, fortæller Gustav Mathias Ingemann Hansen.

Gustav Mathias Ingemanns Hansens job er en del af en ordningen i Horsens Kommunem som blev startet for et år siden. Her blev der ansat fire unge med jobtitlen 'spire' på to af kommunens plejecentre. Siden har en evaluering vist, at både unge og ældre er glade for ordningen, så nu er der blevet ansat 14 nye spirer.

Gustav Mathias Ingemann Hansen har arbejdet som spire på Præsthøjgården i et år. Ordningen er lavet i samarbejde med FOA. Foto: Pernille Leftes

Flere plejecentre får spirer

Når de 14 nye spirer starter i job den 1. oktober, kommer der til at være spirer på 11 af Horsens Kommunes plejecentre. Gustav Mathias Ingemann Hansen er glad for, at der bliver flere unge med hans jobtitel:

- Jeg har kunne mærke, at det har hjulpet beboerne, og så er det jo være rart, at der også kommer flere på andre plejehjem, som kan gøre en forskel der.

Den daglige leder på Præsthøjgården, Heidi Bie Mortensen, er heller ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige valg, at ordningen bliver udvidet til flere plejecentre:

- Det har været en kæmpe succes og er det stadigvæk her hos os. Så den succes skal vi da bare udvide og få nogle flere til at få glæde af, siger hun.

Job skal give interesse for uddannelse

En af målene med ordningen er, at give flere unge et indblik i social- og sundhedsassistenter og -hjælperes arbejde, så flere måske vil vælge de uddannelser, da man i Horsens Kommune prøver at finde løsninger på den mangel på arbejdskraft, der er indenfor faget.

Spirerne har en t-shirt på, hvor deres jobtitel er tydelig, når de arbejder. Foto: Pernille Leftes

Og selvom Gustav Mathias Ingemann Hansen endnu ikke ved, at det bliver i den uddannelsesretning, han vil gå, så er han blevet meget klogere på, hvad det vil sige at arbejde på et plejecenter.

- Jeg troede, at det bare var kedeligt, og at man løb frem og tilbage mellem folk hele tiden. Men de går jo også og hygger sig, fortæller den unge spire.