Ældre kvinde reddet ind fra natten

Bilist slog alarm og personale smed hvad de havde i hænderne og reddede ældre kvinden ind fra natten.

En kvinde på 78 år kan takke en ansvarsfuld bilist og et handlekraftigt plejepersonale for, at hun tirsdag morgen vågnede op sin varme seng.

Stor ros til plejepersonalet. Erik Lindholdt, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Da en bilist nattten til tirsdag kørte ad Ribevej ved Toftlund, så hun kvinden, som kom gående langs vejen. Bilisten ringede til politiet, som sendte en patruljevogn fra Tønder afsted mod Toftlund, samtidigt med at de alarmerede personalet på et plejecenter i Toftlund.

De smed hvad de havde i hænderne, satte sig i deres egne biler, kørte ud for at lede efter kvinden og fandt hende i nattemørket på Ribevej og bragte hende hjem i varmen og sikkerheden på plejecenteret.

- Stor ros til plejepersonalet, siger vagtchef Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi.