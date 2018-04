Ældre mand reddes i land ved Esbjerg

Forsvaret måtte søndag aften redde en 74-årig mand fra Tjæreborg i land efter to timers eftersøgning på havet ud for Blåvandshuk.

Den 74-årige mand fra Tjæreborg var søndag formiddag sejlet ud fra Hvide Sande i en 23-fods motorbåd, men da han ikke som ventet var kommet i land i Esbjerg søndag aften, slog familien alarm til politiet.

Den 74-årige havde tidligere på dagen meldt om motorproblemer til JRCC (det tidligere SOK).

Familien blev bekymret og slog alarm, da den 74-årige ikke var kommet i land søndag aften. Lars Even, vagtchef, Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.20, og herefter blev der sendt en redningshelikopter i luften, og en redningsbåd blev sendt ud fra Hvide Sande for at lede efter manden. Samtidig blev der sendt redningsbiler til Blåvandshuk og Henne Strand. En sporing på mandens telefon viste, at den var gået på en mast ved Blåvandshuk klokken 20.41.

Vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi fortæller til TV SYD, at et skib klokken 21.25 meldte, at det havde fået kontakt til den nødstedte sejler.

- Meldingen var, at den ældre mand havde det godt, og en redningsbåd blev sendt ud for at trække den 74-årige og hans motorbåd til Esbjerg, siger vagtchef Lars Even til TV SYD.