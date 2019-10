Ældre planter træer for 70.000 kroner.

Med skovle og træer i hænderne tropper en gruppe ældre borgere op ti forskellige steder i Esbjerg Kommune for at plante træer.

De første træer kom i jorden i dag torsdag, og de sidste stammer bliver plantet i begyndelsen af det nye år, når de ældre borgere skovler jord væk ved skoler, virksomheder og ældrecentre for at plante træerne.

70.000 kroner er det beløb, Esbjerg Naturplejeforening har fået bevilliget af Velux Fonden til at købe træer for, og Knud Erik Vinding, bestyrelsesmedlem i Esbjerg Naturplejeforening, glæder sig over at hjælpe naturen.

- Det er meget oppe i tiden at plante træer på grund af klimaet, og så gør vi en ekstra indsats på det område. Samtidig er det også noget, som institutionerne er meget glade for, da det skaber liv og glæde rundt på grønne plæner, siger han.

Første spadestik på gymnasium

De ældre borgere troppede op til første spadestik på Esbjerg Gymnasium. I fællesskab med elever fra skolen er fire æbletræer nu plantet på skolens grønne arealer.

Gymnasiet har selv valgt æbletræerne, og de er ikke det eneste af de ti steder, hvor træerne skal plantes, at æbletræer er et hit.

- Rigtig mange er glade for frugttræer og har derfor valgt æbletræerne, som jeg synes, at der er noget nostalgisk over, siger Knud Erik Vinding og fortæller, at de forskellige steder har fået udleveret en liste med træsorter, som institutionerne har valgt imellem.

Det er Velux Fondens Grønt Guld pulje, som uddeler midler blandt andet til projekter, der fremmer ældre borgere over 60 års deltagelse i et meningsfyldt arbejde i et socialt fællesskab.