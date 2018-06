Ærgerlig direktør efter tyveri af fire håndværkerbiler og dyrt værktøj

Hans Henrik Würtz, adm. direktør for Støtek i Vojens, er meget ærgerlig efter, at hans firma har fået stjålet hele fire kassevogne og masser af dyrt værktøj.

Støtek i Vojens er ved at flytte ind i nye lokaler i Vojens efter udvidelser og stor fremgang. Desværre benyttede tyveknægte sig af flytningen til at bryde ind i firmaets nye lager og værksted på Danmarksgade i Vojens.

Mandag morgen var virksomhedens fire håndværkerbiler væk.

Ud over de fire bilers eget indhold af værktøj, så var der stjålet masser af udstyr og værktøj fra værkstedet og læsset på de fire kassevogne.

Indbruddet er sket mellem klokken 18.30 søndag og 05.34 mandag morgen, hvor det blev opdaget.

- Jeg var selv i virksomheden søndag aften, hvor alt var i orden. Alle porte, døre og vinduer var lukkede og låste - men vi har endnu ikke fået at alarmer og video-overvågning op. Det er ærgerligt at miste bilerne og det dyre værktøj - og træls at skulle bruge tid og energi på at rydde op og genanskaffe det stjålne, siger Hans Henrik Würtz, Støteks adm. direktør, til TV SYD.

Han håber, at forbipasserende har set noget på Danmarksgade søndag aften og natten til mandag, så indbruddet og tyveriet kan blive opklaret.

Der er tale om tre hvide og en enkelt blå håndværkerbil - og alle forsynet med Støtek-logo: Hvid Mercedes Vito med registreringsnr. BE 78.856, hvid VW Crafter med registreringsnr. BF 88.544, hvid VW Transporter med registreringsnr. AB 43.447 - og en blå VW Transporter med registreringsnr. TV 92.330.

I første omgang var der ingen spor af de forsvundne biler - men nu er den hvide VW Crafter med registreringsnr. BF 88.544 dukket op.