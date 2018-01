Afdansningsbal styrker dementes hukommelse

Demente kan danse sig til en bedre hukommelse om gamle dage – ved at danse til gamle melodier én gang om ugen. Fredag var der afdansningsbal.

Normalt er det vigtigt at huske trinene til et afdansningsbal. Men i Tønder handlede det fredag om selve det at huske. Der var afdansningsbal i disciplinen erindringsdans.

- Det handler om at bringe minderne frem. Konceptet er udviklet til ældre, svært demente borgere på plejehjem, siger centerleder på Richters Plejecenter i Tønder, Jette Marie Nissen, til TV SYD.

Konceptet fungerer helt simpelt.

- Når hovedet glemmer, så husker kroppen. Når de hører gamle melodier, så vækker det minder, forklarer centerlederen.

De bliver rigtig glade, får rørt sig, flirter, giver kindkys og synger i høj grad med. Tem Hjort, erindringsdansinstruktør, Richters Plejecenter, Tønder

Alzheimerforeningen vil have landets plejecentre til at erindringsdanse. Richtsens Plejecenter i Tønder er et af de steder, hvor beboere, pårørende og personale har fået sig en svingom i de seneste otte uger. Én gang om ugen i én time.

Men dansen er ikke kun godt for hukommelsen.

- Dansen gør dem glade – og vi har en formodning om, at det øger deres trivsel og velvære, siger Jette Marie Nissen.

Det kan den Parkinsonsyge førtidspensionist Michael Poulsen bekræfte, da TV SYD afbryder ham kortvarigt i dansen.

- Det giver mig en tryghed – og jeg holder mig i gang hele tiden. Jeg har det godt og både muskler og sangmuskler bliver motioneret.

Instruktøren oplever også at dansen tænder en gnist og glæde hos de demente.

- Vi danser til de sange de kan huske fra deres halballer. F.eks. Lille sommerfugl. De bliver rigtig glade, får rørt sig, flirter, giver kindkys og synger i høj grad med, slutter erindringsdansinstruktør Tem Hjort.

Erfaringerne er, ifølge centerlederen, gode: Dansen styrker de sociale relationer blandt beboerne, engagerer medarbejderne og giver et godt samarbejde med de pårørende. Så erindringsdansen fortsætter i Tønder – næste gang er på tirsdag.

