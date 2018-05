Affald fra Vadehavet skal skabe provokerende kunst

Et kunstprojekt vil omdanne affald fra Vadehavet til debatskabende kunst. For at hjælpe kunstneren med at finde affald tog Højer Efterskole på tur.

- Der er sand i mine sko, griner Lotte Silberbauer.

Men det er desværre ikke kun sand, men også store mængder affald, der kan findes ved kysten. Det affald vil en række kunstnere forvandle til kunst for at sætte fokus på problemet.

Lotte Silberbauer er en af de efterskoleelever, som har vandret langs Vadehavets kyst for at hjælpe kunstnerne.

- Det er et virkelig fedt projekt. For det er vigtigt at holde strandene rene for alle, siger den 16-årige efterskoleelev.

Hun er langt fra den eneste, der trasker rundt i havluften med en indsamlingspose.

Fra nabolandet, på den anden side af grænsen, kommer eleverne fra den tyske Friedrich-Paulsen-Schule de danske efterskoleelever i møde på stranden. Omkring 200 elever er med på dagens tur.

Idémand vil provokere

Idémageren bag ”Waste for life”, som kunstprojektet hedder, er kunstneren Jes Vagnby.

- Det er jo et fælles hav, som vi har her, så da vi startede projektet, tænkte vi, at der også skulle flere nationaliteter i spil, siger han.

Projektet er et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland, og det støttes med interreg-midler fra KursKultur.

- Vores håb er, at vi med affaldet kan skabe en kunstudstilling, som virkelig kan provokere folk til at få gang i debatten. For situationen er alvorlig, siger Jes Vagnby.

Damestøvler og giftdunke flyder ved kysten

Det er heller ikke småting, som havet hvert år agerer skraldespand for. Ifølge kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO, dumpes der årligt 20.000 ton affald i Nordsøen.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at folk smider så meget affald. Det tager ikke lang tid at samle op og tage med sig, mener Lotte Silberbauer.

På under en time havde hun en fyldt bærepose som bevis.

Dagens fangst bestod blandt andet af giftdunke i plastik, metervis af gammelt nylonreb, en knæhøj damestøvle, et 2 meter stort plastikstykke og flere plastikflasker.

Der er fernisering på kunstprojektet i oktober.