Affaldsdetektiv: Træklodser skal afsløre forurenerne

Peter Michelsen fra Ren Strand Fanø har indgået et banebrydende samarbejde med Oldenburg Universitet i Tyskland. Som den første i Danmark vil såkaldte drifters blive kastet ud i Nordsøen for at vise, hvorfra forureningen stammer.

På en rasteplads i Rendsburg cirka midtvejs mellem Oldenburg og Fanø bærer en kvinde og en mand kasser fra en tysk bil over i en dansk bil.

Nu bliver det lettere at finde forureneren. Peter Michelsen, Ren Strand Fanø

- Det kunne godt se lidt mistænkeligt ud, det her, siger Peter Michelsen da han bærer den sidste kasse fra den tyske bil over i hans egen danske bil.

Hans tyske samarbejdspartner Rosanna Schöneich-Argent fra Oldenburg Universitet griber vitsen og griner:

- Ja, godt det bare er træ.

Marinbiolog Rosanna Schöneich-Argent har netop afleveret 800 træklodser til Peter Michelsen.

Træklodserne – eller drifters – skal afsløre, hvor Nordsøens affald kommer fra. De bliver frigivet langt ude i Nordsøen og vil efterfølgende drive med havstrømmen og vinden ind på en strand et sted. Sammen med noget affald. Altså: Affaldet kommer fra den rute træklodsen har været ude på.

800 træklodser i fyrretræ skal lede detektiven på sporet af forurenerne. Foto: Finn Grahndin

Detektivarbejde

Det er her detektivarbejdet begynder for alvor. Med at finde ud af, hvem forureneren er.

- Vi har før flere gange været så heldige, at der stod et firmanavn på de ting, vi fandt skyllet op på stranden her på Fanø. Så har vi henvendt os til firmaet og gjort dem opmærksom på, at deres ting altså forurener vores strand og vores hav. På den måde har jeg fået god respons. Nu bliver det lettere at finde forureneren, siger Peter Michelsen fra det private initiativ Ren Strand Fanø.

Langsomt miljøministerium

Samarbejdet med Oldenburg Universitet kom i stand efter Peter Michelsen fandt en drifter på stranden og en tysk turist fortalte ham, hvad det var. Men at frigive 800 træklodser i Nordsøen har krævet meget stor tålmodighed med Miljøministeriet, der skulle give tilladelsen.

- Flere gange har jeg været ved at give op, men nu har vi tilladelsen og det glæder jeg mig over, siger Peter Michelsen.

Rosanna Schöneich-Argent: Hurra, så er der da nogen, der gør noget i Danmark. Foto: Finn Grahndin

Første gang i Danmark

Oldenburg Universitet er glad for det nye grænseoverskridende samarbejde. Det har ellers med projektet alene holdt sig til Tyskland. Nu afprøves det for første gang i Danmark.

- Jeg tænkte: Hurra. Så er der da nogen i Danmark, der gør noget ved det, siger marinbiolog Rosanna Schöneich-Argent fra Oldenburg Universitet.

54.000 drifters sat ud

Siden 2016, hvor projektet begyndte, har universitetet frigivet knap 54.000 drifters over 79 udsætninger. Folk rundt om i Nordsølandene – drifters kommer til tider vidt omkring – melder gerne tilbage. Faktisk er 23.000 drifters blevet fundet af folk og ikke mindst registreret.

Vores forskning siger, at den her forurening stammer fra jer. Lad os snakke om jeres affaldssystemer og om, hvordan de kan forbedres Rosanna Schöneich-Argent, marinbiolog, Oldenburg Universitet

- På den måde får vi en stadig større forståelse af, hvor affaldet kommer fra, og hvor det bevæger sig hen, siger Rosanna Schöneich-Argent og fortsætter:

- Vi håber på, at vi efterhånden kan danne et ret præcist billede af affaldets vandringer, så man med vores rapport fra universitetet kan opsøge forurenerne og sige: Vores forskning siger, at den her forurening stammer fra jer. Lad os snakke om jeres affaldssystemer og om, hvordan de kan forbedres.

Håber på flere

Foreløbig venter Peter Michelsen på grønt lys og en dato fra Mærsk, så de 800 drifters kan søsættes.

- Det her er kun startskuddet. Jeg forventer, at vi skal lave flere udsætninger af drifters i Danmark, siger han.

Teksten på tysk siger: Helfen Sie mit, die Verteilung von Meeresmühl zu erfassen! Bitte medlden Sie die Nummer und den Fundort dieses Drifters and die Universität Oldenburg unter



Oversat: Hjælp os med at forstå, hvordan havets affald flyder rundt. Skriv venligst til os på



De bliver frigivet fra platformen Maersk Resilient, der er placeret cirka 200 km fra Esbjerg. Datoen er endnu ikke fastlagt. Træklodserne – drifters – måler 10 x 12 cm. De fås i stor og lille størrelse. Træklodserne af fyrretræ. I kategorien letvægt. De små vejer 100 gram.

Her står det. Brændt ind i fyrretræ. Foto: Finn Grahndin