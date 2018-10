Affaldskunst skal skabe debat

​​​​​​​I maj samlede 200 skoleelever affald ind fra Vadehavet. Nu er affaldet blevet til et kunstværk, der skal sætte fokus på affaldsforurening.

Nysgerrige blikke fra de fremmødte gransker den lange faskine af affald, som er bundet sammen af metervis af nylonreb. Fredag var der fernisering på den kunstinstallation af affald, der alt sammen er fundet langs Vadehavets kyst. Nu dekorerer det ved Højer Sluse, som et symbol på de konsekvenser havaffald har for livet i vandet, på jorden og i luften.

Hvis det er ude af øje, er det ude af sind. Jes Vagnby, arkitekt og kunstner

- Vi synes, at det er på tide, at der blev gjort en indsats for at oplyse om de skadelige virkninger om alt vores plastik, for der er jo ingen tvivl om, at plastik er et fantastisk materiale – vi har bare glemt, hvordan vi skal komme af med det igen, fortæller den ene af kunstnerne bag projektet, Jes Vagnby.

Han har i knap syv måneder sat al skraldet sammen med to andre danske kunstnere og to tyske. De har bygget kunstinstallationen som en historie om fødekæden: Først har det konsekvenser for fiskene, så for fuglene, og til sidst kan det have konsekvenser for mennesket. Samtidig skifter kunstværket farve fra hvid til rød, der viser, at problemet med affaldet bliver værre og værre.

Den store affaldsfaskine fungerer også som lysinstallation, når mørket falder på.

Kunst på tværs af grænsen

Det er ikke kun kunstnerne, der gør projektet grænseoverskridende. Det gør eleverne, der samlede affaldet ind, også. 100 af eleverne kommer fra Højer Efterskole, og de andre 100 går på Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll. På kyststrækning på hver sin side af den dansk-tyske grænse samlede de affald op mellem siv, tang og sand. På kun to timer var der samlet nok affald til at gå i gang med kunstinstallationen.

- Jeg tror roligt, jeg kan sige, at de unge var meget overraskede over, hvor meget de kunne finde på så kort tid, fortæller Jes Vagnby.

Havet er ikke stort nok til affald

Hvert år dumpes 20.000 ton affald i Nordsøen ifølge kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO, og det er netop dét problem, kunstnerne bag vil sætte en debat i gang om.

- Havet er jo enormt stort, det er mørkt, og det er dybt, og vi tænker, at hvis det er ude af øje, er det ude af sind. Dermed at sige, at hvis vi dumper det i havet, er det ikke noget problem, forklarer Jes Vagnby.

Han mener, det i virkeligheden er det, der er det store problem, og som de fem kunstnere håber, de fremmødte nu vil tale mere om efter at have set affaldskreationen.

Kunstinstallationen står ved Højer Sluse frem til den 19. november.