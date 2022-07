Flere kommuner når ikke fastsat mål om affaldssortering - Særligt to ting ligger bag

Fra det ene villakvarter til det andet bliver skraldespandene med et glas-logo udvalgt og vendt på hovedet én efter én. De lynhurtige indsamlinger bliver kun afbrudt, når chaufførerne flytter skraldebilen fra et område til et andet.

Det er ikke et usædvanligt syn i Sønderborg at se tre forskellige affaldsspande i indkørslen, for her har man siden 2020 sorteret i ni forskellige fraktioner – mad, papir, pap, glas, metal, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Sådan skal fremtiden med affaldssortering se ud for alle husstande fremover, fordi EU i 2018 vedtog et direktiv, der besluttede, at man skulle sortere mere affald.

Ved udgangen af 2022 skulle landets kommuner derfor sortere affaldet i ni forskellige fraktioner.

Men i TV SYDs sendeområde er det kun Sønderborg og Hedensted kommuner, der har nået det mål, og flere kommuner i Syd- og Sønderjylland har søgt om dispensation for at udskyde fristen.