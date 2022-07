Her er den nye type genbrugsmedarbejder, hvor en løftet pegefinger ikke eksisterer

Søjle op og søjle ned er der skilte på genbrugspladsen, Ressourcecenter Haderslev, som skal vise, hvor man kan komme af med sit affald.

Alligevel kan de fleste komme til at klø sig i håret over, om det plastik, du står med i hånden, hører under hård eller blød plast på en genbrugsplads, hvor der er omkring 40 forskellige sorteringsmuligheder.

Uniformen synliggør, hvem du kan spørge om hjælp. Men kan du ikke spotte dem, så spotter de dig – med en helt særlig mission i baghovedet.

- Lige nu hjælper jeg dem her på pladsen med at sortere, og så slutter vi med et råd til næste gang, de kommer. Vi gør det med et smil, for så kommer langt de fleste også tilbage med et smil, siger genbrugsvejleder Martin Jørgensen.