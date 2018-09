Afghansk familie udvises for skamfering af penis i jalousi

Tre afghanere har fået deres dom i en sag om et blodigt overfald i Tinglev.

Vestre Landsret har fredag dømt en 55-årig afghansk mand, hans datter og svigersøn for et brutalt overfald.

En majaften i fjor opsøgte og overfaldt familien en 44-årig mand i en have i Tinglev. Blandt meget andet fik offeret skåret huden af sin penis.

Ligesom byretten har landsretten valgt at straffe faren, Mohammad Farog Mostaghim, med tre års fængsel. Også hans 25-årige datter, Hadia Mostaghim, får gentaget sin straf fra byretten på to års fængsel.

Hvad angår svigersønnen, den 27-årige Obaidullah Tawanuddin, har landsretten valgt at føje et år til straffen, så den vokser fra to til tre år.

Læs også Familie skamferede penis i jalousi - nu bliver de udvist

Den beslutning skyldes, at det var ham, som førte kniven ved skamferingen.

Udvises fra Danmark

Ud over fængsel udvises de alle fra Danmark. Mens hverken faren eller svigersønnen nogensinde må vise sig i landet igen, fastsættes datterens indrejseforbud til at vare i 12 år.

Det var angiveligt jalousi, som lå bag overfaldet. Mohammad Mostaghims ekskone var nemlig begyndt at se den 44-årige mand, og det fik den 55-årige til at samle familien til overfaldet.

Også ekskonens bror deltog i forbrydelsen. Hans sag var imidlertid ikke en del af ankesagen.

Landsretten: Særdeles ydmygende og krænkende

Ved overfaldet blev den 44-årige først jagtet af gerningsmændene. Han blev også slået i ryggen med en skovl og sparket i hovedet og flere steder på kroppen.

Ifølge anklageskriftet blev han herefter skåret med en kniv omkring roden af penis, "således at penishuden blev løsnet og gled op og skaftet blottet for hud".

Som begrundelse for straffen fremhæver landsretten forbrydelsens særdeles ydmygende og krænkende karakter. Der er også lagt vægt på, at offeret blev påført betydelige fysiske såvel som psykiske skader.