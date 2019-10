Lokal fly-direktør: Afgifter er en dum malkeko – de hjælper ikke klimaet

Direktøren for DAT med hovedsæde i Kolding Lufthavn frygter, at politisk bestemte flyafgifter lander i et sort hul i statskassen.

- Afgifterne gavner ikke klimaet. De bliver i stedet en malkeko, hvor pengene bliver brugt på andre politiske projekter.

Så kontant er udmeldingen fra Jesper Rungholm, der er direktør for DAT, Danish Air Transport, med hovedsæde i Kolding Lufthavn i Vamdrup.

Baggrunden er, at en række partier i Folketinget i forskellige former har foreslået en afgift på flyrejser fra Danmark – for at nå regeringens klimamål. Senest har SF, som en del af finanslovsforhandlingerne, foreslået en afgift på hver flyrejse på mellem 60 og 400 kroner, afhængig af destination.

Uintelligente afgifter

Men den løsning, en politisk bestemt flyafgift, tror Jesper Rungholm ikke på.

- Tror du virkelig, at du kommer til at flyve mindre, hvis du skal betale 60 kroner ekstra for en billet? Det er ikke specielt intelligent.

- Det skal skaffe penge til det store, sorte hul i statskassen, siger flydirektøren.

Klimafond skal gøre flyrejsen grønnere

Som udgangspunkt kan Jesper Rungholm godt se idéen med en grøn afgift på flyrejser. Men den skal være målrettet klimaet.

Derfor har han sammen med de danske lufthavne og øvrige flyselskaber i brancheforeningen Dansk Luftfart foreslået en klimafond, der via en klimaafgift på alle flyrejser fra Danmark skal støtte forskning i grønne løsninger indenfor luftfart.

- Det er sjældent set, at en branche selv indfører en afgift. Men de penge, der kommer ind i fonden, skal gøre flyet grønt, forklarer Jesper Rungholm.

Det er tanken, at der årligt skal samles 250-300 millioner kroner i fonden, og at klimaafgiften skal afhænge af, hvor stor en klimabelastning flyrejsen har.

Flyselskaberne betaler allerede i dag miljøafgifter. Jesper Rungholm oplyser, at DAT sidste år betalte 15 mio. kroner i CO2-afgifter.