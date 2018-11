Til de pyroteknisk interesserede og alle andre bringer vi lidt af Legolands afslutningsfyrværkeri, der løb af stablen, eller hvad sådan noget nu gør, lige efter mørkets frembrud i aften.

Det er lidt af en tradition, at når Legoland lukker for vinteren, så kommer de lokale af huse og kigger på fyrværkeriet. Billederne er taget fra taget af LEGO House, så bliver det sådan lidt i familien. Optagelserne er lavet af en lokal borger, Camilla Rozenfeld. Vi siger tak til Camilla for de fine billeder.