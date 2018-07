Aggressiv hund bedøvet under eftersøgning - nu er den aflivet

Den farlige hund, der i går stak af og blev bedøvet efter flere timers eftersøgning, er blevet aflivet.

Onsdag slap en hund af racen tibetansk mastiff væk under en transport fra en hundepension ved Glud nær Juelsminde. Den blev betegnet som aggressiv og farlig, og vagtchefen havde fortalt sine betjente, at hunden skulle skydes, hvis det var muligt.

Hunden blev efterfølgende lokaliseret, men det tog flere timer for politi og dyrlæge at få den indfanget. I stedet for at skyde den lykkedes det dog for dyrlægen at få den bedøvet.

I forlængelse af opvågningen, blev den dog aflivet, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her skriver man, at det skete, da fagprofessionelle ikke kunne håndtere den og den blev vurderet til at være farlig.

Sagen får efterspil, skriver politiet, der ikke har yderligere oplysninger.

To hundepensioner havde opgivet at tage vare på hunden, der var på vej til den tredje pension, da den stak af.

Se mere hos Local Eyes.

Læs også Farlig hund fanget

Læs også Vagtchef til betjentene: Skyd hunden - den er farlig