Agressive fulderikker gav politiet en travl nat

Spritbilister og fulde folk gav nok at lave til patruljerne fra Sydøstjyllands Politi.

- Det har været et travlt døgn, siger vagtchef Henrik Dam fra Sydøstjyllands Politi.

Natten til lørdag har Sydøstjyllands Politi nærmest kunne anholde den ene berusede mand efter den anden.

Ud over tre spritbilister, så var fulde folk i byen med til at holde politiet travlt beskæftiget.

Det begyndte kl.00.32 i Kolding, hvor en 25-årig mand råbte ukvemsord efter en patrulje.

Kort tid efter - kl.00.40 - var den gal i Horsens. Her gik en 53-årig beruset og råbende mand ude på kørebanen i Nørregade og nægtede at følge politiets påbud om, at han skulle gå ind på fortovet.

Han endte med at blive anholdt og kom en tur i detentionen.

Lidt efter kl.01.00 i Vejle forsøgte to 18-årige mænd at komme i slagsmål med gæsterne på en restauration på Dæmningen. Også de måtte en tur med i detentionen.

- De blev afruset og her til morgen præsenteret for en bøde, hvorefter de blev løsladt, siger vagtchef Henrik Dam.

Der var ikke ro på længe.

Kl.01.45 slog en fuld 17-årig mand i Kolding på en patruljevogn og råbte ukvemsord.

Ligesom nattens øvrige anholdte måtte han også med en tur til afrusning.

Der venter ham nu bøder for nattens gerninger.