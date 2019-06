Ny opgørelse: Akutbiler i Region Syddanmark er for langsomme

I årets første tre måneder har akutbiler og akutlægebiler været for lang tid om at rykke ud, viser ny opgørelse.

I første kvartal af 2019 var der 1.181 udrykninger af i alt 22.563 udrykninger, hvor ambulancer og akutlægebiler fra Ambulance Syd, der er Region Syddanmarks egen ambulanceoperatør, var for lang tid om at rykke ud, viser en opgørelse fra Beredskabsinfo.

Det svarer til 5,2 procent af udrykningerne overskrider de såkaldte mobiliseringstider, som Region Syddanmark har fastsat til maksimalt må være 4 procent.

Mobiliseringstiden er den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, og beredskabet har forladt stationen. Tiderne måles kun, når beredskaberne er på stationen, og ikke når de er ude at køre, mens en opgave løber ind.

Især akutlægebiler og akutbiler er for langsomme

Tallene viser imidlertid også, at der er stor forskel på, hvor ofte der sker overskridelser indenfor de forskellige beredskabstyper. Ambulancerne overholder akkurat servicemålet, mens næsten hver femte akutlægebil kommer for sent afsted.

Blandt akutlægebilerne står det ifølge Beredskabsinfo værst til i Aabenraa, hvor 69,5 procent af de 361 udrykninger kom for sent af sted. Akutlægebilen i Odense har de bedste tal med kun 3,7 procents overskridelser.

Akutlægerne på Aabenraas akutlægebil har til huse på Afdelingen for Bedøvelse og Intensiv, som ligger langt fra akutlægebilens placering. Ved årsskiftet flytter afdelingen til lokaler tættere på akutlægebilens placering, og her forventer man, at akutlægebilen vil kunne komme hurtigere ud at køre.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar til tallene fra regionrådsformand Stephanie Lose (V).

Hvis man udelod akutlægebilerne fra opgørelsen, ville mobiliseringstidsoverskridelserne for 1. kvartal 2019 udgøre 3,9 procent.