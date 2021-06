Akuthelikopter på corona-overarbejde i 2020

Billund mest travlt

Juli var den mest travle måned for helikopterne i 2020, hvor de var på 510 missioner. Januar var den mindst travle måned med 302 missioner.

Helikopterne hjælper i de områder, hvor der er lang transporttid til et hospital. Så hvis man bor eller opholder sig på en ø, der ikke er landfast, eller har lang transporttid på vejene for at nå til et hospital, så får man dermed hurtig hjælp i kritiske situationer.

Basen i Billund er den mest travle af de i alt fire baser i Danmark.

Siden tjenestens begyndelse i efteråret 2014, har der været i alt 22.711 flyvninger.