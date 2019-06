Aldrig har det været så let at komme på landsholdet

Vil du gerne prale med en landsholdstitel? Så skal du blive strandsejler. Netop nu afholdes EM på dansk strand, men sporten mangler danske medlemmer.

De kalder sig piloter, og de glider over sandet med 120 km/t på hjul og med vindfyldte sejl. Strandsejlere fra Europa dyster lige nu på Rømø om EM-titlerne. Men blandt deltagerne er der ikke mange, der taler dansk.

- Jeg stiller op for Danmark. Jeg kommer oprindeligt fra Flensborg, men jeg har nu boet fire år i Løgumkloster, siger Karl-Heinrich Stein på dansk med en meget tysk accent.

Jeg vil gøre mit bedste, men der er mange utroligt gode piloter her i Europa. Karl-Heinrich Stein, strandsejler, Løgumkloster

Han er en af de syv deltagere, der skal skaffe Danmark medaljer.

- Jeg vil gøre mit bedste, men der er mange utroligt gode piloter her i Europa, siger den 66-årige, der tidligere har været med til at skaffe Danmark en omgang sølv.

Og studser du over alderen på manden, der dyrker det, der vist godt kan klassificeres som lidt af en ekstremsport, så skal du tage en dyb indånding nu. For selvom det handler om fart, så er gennemsnitsalderen langt over 40 år.

Få danske medlemmer

Selvom Rømø har haft sin egen strandsejlerklub siden 1964, så er der ikke kommet mange nye medlemmer til gennem årene.

- Både jeg og næstformanden er tættere på 80 år end på 70 år, griner formand for Rømø Strandsejler Club, Preben Nielsen.

Vi kunne godt bruge noget ungt blod til vores sport. Vi har en af verdens bedste strande lige her på Rømø. Preben Nielsen, formand, Rømø Strandsejler Club

I samme omgang fortæller han også, at hustruerne har måtte indtage pladser i klubbens bestyrelse for at foreningen kunne overleve.

- Ja, vi kunne godt bruge noget ungt blod til vores sport. Vi har en af verdens bedste strande lige her på Rømø, lokker formanden.

Netop den særligt brede og flade strand er også årsagen til at EM for første gang afholdes i Danmark. I Holland, hvor det oprindeligt var planlagt, var stranden ikke stor nok til antallet af deltagere.

Deltagere fra Frankrig, England, Tyskland og Schweiz dyster de næste to dage om EM-titlerne. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

En plads på holdet

Har man interesse for sporten, så ligger der en skole for strandsejling på netop på Rømø. Her kan mænd og kvinder – også de unge – få en prøvesmag på livet som pilot.

- Vi vil jo meget gerne have flere med. Men det er selvfølgelig også en lidt dyr sport at komme i gang med. En yacht som dem, vi sejler i nu, koster mellem 30-40.000 kroner, fortæller formanden Preben Nielsen.

Men har man båden, og består man en prøve eller to hos formanden, så er der god chance for at bliver Danmarks nye strandsejlerhåb.

- Nå vi rejser rundt i verden til mesterskaber må vi have op til 15 på holdet. Men vi er kun syv, siger Preben Nielsen.

De næste to dage dyster deltagerne fra Frankring, England, Tyskland og Schweiz om EM-titlerne. Onsdag blev de budt velkommen og alle både blev kontrolleret og målt.