Alex siger YES hver eneste morgen

Der er ikke noget, der er bedre end et arbejde, som man er glad for. Sådan lyder det fra 40-årige Alex Lund Andersen, der arbejder hos bageren i Bilka Vejle.

Glæden lyser ud af Alex Lund Andersen, når han er i gang med sit arbejde hos Bilka Vejle. Her sørger han bl.a. for at gøre staniolbakker klar, så de kan bruges til rugbrødsbagning.

- Prøv at slå øjnene op og tænk yes nu skal jeg på arbejde. Prøv så at slå øjnene op og tænk hvad skal jeg lave i dag. Jeg synes der er stor forskel, og for mig er det guld værd at have noget at stå op til, siger Alex Lund Andersen, til TV SYD.

Den 40-årige bagermedhjælper er én af godt 20 udviklingshæmmede, der har fået job gennem et samarbejde mellem Bilka Vejle og Center for Beskyttet Beskæftigelse i Vejle Kommune.

For mig er det guld værd at have noget at stå op til Alex Lund Andersen

Formålet er at give de udviklingshæmmede faste rammer og et reelt ansvar. Det er, ifølge centerleder Marianne Maasbøl, med til at de udviklingshæmmede får endnu større glæde ved hverdagen.

Alex Lund Andersen sørger bl.a. for at gøre staniolbakker klar. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

De udviklingshæmmede har forskellige arbejdsopgaver i Bilka. Flaskeafdelingen skal i første omgang fungere som en slags kuvøse for dem, der gerne vil arbejde, fortæller Marianne Maasbøl, til TV SYD.

Alex har fået en hverdag med mening her hos Bilka Vejle. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Alex Lund Andersen blev som dreng kørt ned af en bil.

- Dengang fik mine forældre at vide, at jeg aldrig ville bilve til andet end en slaskedukke., siger Alex Lund Andersen, til TV SYD.

Nu arbejder han i Bilka Vejle, og har det rigtig godt med sit arbejde.

Samarbejdet mellem Vejle Kommune og Bilka Vejle er ikke nyt. I Esbjerg har Bilka i et lignende samarbejde med Esbjerg Kommune. Her har der været udviklingshæmmede ansat i mere end 10 år.